Він сприяв примусовій "перереєстрації" роботи місцевого бізнесу на користь Росії.

Служба безпеки України затримала у Харківській області "посадовця" колишньої окупаційної адміністрації Балаклії.

"Під час захоплення Балаклії він добровільно вступив до лав тимчасової окупаційної адміністрації, де його призначили "помічником начальника управління тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія". Перебуваючи на "посаді", зловмисник сприяв примусовій "перереєстрації" роботи місцевого бізнесу на користь країни-агресора", - повідомили в Telegram-каналі СБУ.

Зазначається, що для цього він проводив колективні "збори" підприємців, на яких закликав перелаштовувати свою господарську діяльність під потреби Росії і перераховувати "податки" до її бюджету.

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"Серед основних завдань, які він визначав перед представниками малого і середнього бізнесу, було наповнення продовольством оптових складів, а також давав вказівки щодо товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста", - йдеться у повідомленні.

У разі незгоди колаборант застосовував обмеження на комерційну діяльність у вигляді заборони на реалізацію окремих товарів і послуг.

"За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий житель, який на початку травня пішов на співпрацю з агресором. Щоб засвідчити їм свою прихильність, він уклав з керівництвом окупаційного органу "трудовой договор", - зазначили у СБУ.

Після звільнення міста зловмисник намагався "загубитись" серед жителів району, щоб уникнути правосуддя. Співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження, задокументували злочинні дії та затримали.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зрадники і колаборанти на Харківщині

Нещодавно Служба безпеки України затримала російського агента, який "здавав" позиції української протиповітряної оборони на Харківщині.

Харківська обласна прокуратура затримала службовця лісгоспу, який допомагав російським окупантам вирубувати ліс на потреби армії РФ у Вовчанську. Крім того, у місті затримали зрадника, який допомагав окупантам захопити Вовчанськ.