Чоловік перейшов на бік окупантів та агітував колег співпрацювати з росіянами.

Харківська обласна прокуратура затримала службовця лісгоспу, який допомагав російським окупантам вирубувати ліс на потреби армії РФ у Вовчанську.

Як повідомили правоохоронці, 34-річний службовець ДП "Вовчанське лісове господарство" пішов на співпрацю з окупаційною "владою" у липні 2022 року.

"Нова влада" запропонувала йому підвищення: обійняти посаду головного інженера фейкового "Вовчанського лісгоспу", на що колаборант погодився. Крім того, "посадовець" агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях", – додали в прокуратурі.

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Зазначається, що колаборант також налагодив постачання деревини військовослужбовцям РФ для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти ЗСУ. Чоловікові повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111−1 КК України).

Звільнення Вовчанська

13 вересня 2022 року українські прикордонники офіційно підтвердили звільнення Вовчанська Харківської області від окупантів. Після цього правоохоронці почали шукати інформацію про місцевих колаборантів та виявляти зрадників.

Так, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді десятьом правоохоронцям з Вовчанська Харківської області, які співпрацювали з окупантами. Зрадники здійснювали чергування на блок-постах, проводили обшуки у своїх колишніх колег та їхніх родичів.

Крім того, у місті затримали зрадника, який допомагав окупантам захопити Вовчанськ. Відомий у кримінальних колах місцевий мешканець на прізвисько "Чиж" повідомляв росіянам прізвища та адреси правоохоронців міста, забезпечував окупантів пальним, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо.

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