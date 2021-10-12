Ймовірний палій доставлений в лікарню з опіками.

Чоловік у Вишневому посварився з колишньою дружиною та підпалив двері в її квартиру. Ймовірного палія госпіталізували з опіками.

Про це повідомляє прес-служба поліція Київська область у Facebook.

Інцидент стався 11 жовтня на вулиці Машинобудівників. На місце інциденту виїжджала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції, представники ДСНС та швидка медична допомога.

Усіх мешканців багатоповерхівки евакуювали через пожежу, що спалахнула. Займання вдалося швидко локалізувати.

В результаті події постраждав 54-річний чоловік. Саме його вважають винуватцем пожежі. Його госпіталізували з численними опіками.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та перевіряють версію про самопідпал.

Як раніше повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася масштабна пожежа на даху будинку. Інцидент стався на вулиці Михайлівській біля повороту на Костьольну.

На місце приїхали рятувальники ДСНС. Дим, що йде з даху, видно з інших районів столиці, зокрема - з Подолу.

У столичному управлінні ДСНС уточнили, що пожежа сталася в Шевченківському районі на вулиці Костьольній 2в. про неї стало відомо о 7:36.

Автор: Анастасія Горбачова