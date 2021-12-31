У місті Біла Церква горів приватний житловий будинок, під час гасіння займання рятувальники знайшли загиблими двох осіб.
Пожежа в Білій Церкві трапилася на вул. Левка Симиренка, рятувальники дізналися про неї у четвер, 30 грудня, о 02:22, йдеться на сайті Головного управління ДСНС України у Київській області.
У відомстві додали, що горів приватний будинок, площа якого становить 210 кв. м.
Рятувальники локалізували займання о 04:09, а ліквідували – о 05:39.
Читайте такожУ Києві з палаючої квартири врятували жінку, кота і собаку (фото)Для гасіння пожежі залучили три одиниці пожежно-рятувальної техніки, працювали 14 співробітників ДСНС.
Причини пожежі мають встановити згодом.
Нагадаємо, на початку жовтня в Білій Церкві сталася пожежа в лікарні, загинула одна людина, а ще одна – постраждала.
Займання виникло в палаті, яка знаходиться на другому поверсі двоповерхової будівлі медзакладу.