Пожежа в Київській області трапилася у будинку, площа якого перевищує 200 квадратних метрів.

У місті Біла Церква горів приватний житловий будинок, під час гасіння займання рятувальники знайшли загиблими двох осіб.

Пожежа в Білій Церкві трапилася на вул. Левка Симиренка, рятувальники дізналися про неї у четвер, 30 грудня, о 02:22, йдеться на сайті Головного управління ДСНС України у Київській області.

У відомстві додали, що горів приватний будинок, площа якого становить 210 кв. м.

Рятувальники локалізували займання о 04:09, а ліквідували – о 05:39.

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Причини пожежі мають встановити згодом.

Нагадаємо, на початку жовтня в Білій Церкві сталася пожежа в лікарні, загинула одна людина, а ще одна – постраждала.

Займання виникло в палаті, яка знаходиться на другому поверсі двоповерхової будівлі медзакладу.

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