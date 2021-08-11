Жінка планувала ще переоформити земельну ділянку, але не встигла.

Заповзятлива депутат Васильківської міської ради переоформила майно громади на свою доньку. Жінці вже повідомили підозру у зловживанні владою.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

"63-річна депутат Васильківської міської ради, яка одночасно обіймає посаду начальника управління органу місцевого самоврядування міста Васильків, переоформила будинок, переведений у власність громади, на свого колишнього чоловіка, а згодом - на дочку", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, господиня будинку та ділянки в центрі Василькова померла, але у неї не залишилося спадкоємців, тому майно стало власністю громади. У свою чергу депутат Васильківської міськради підробила документи й переоформила будинок спочатку на колишнього чоловіка, а потім на дочку. Згідно з оцінками експертів, приблизна вартість будинку становить 500 тисяч гривень. За такою ж схемою депутат планувала переоформити й земельну ділянку.

Читайте також"Зарплати на їжу не вистачає?": у мережі розкритикували українського депутата, який похвалився відстрілом качок (фото)Жінці вже повідомили підозру за частиною 2 статті 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років із забороною обіймати деякі посади або вести певну діяльність до трьох років, а також штраф у розмірі від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів, що становить від 8,5 до 17 тисяч гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП викрили корупційну схему, через яку завдано збитків майже на 27 мільйонів гривень.

Автор: Анастасія Горбачова