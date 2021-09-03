Частину тварин направлено до ветлікарні для встановлення їх стану здоров'я.

У Василькові поліція провела обшуки в підпільному притулку для тварин, де в антисанітарних умовах утримувалися 69 котів та собак.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції в Київській області.

Зазначається, що до поліції звернулися мешканці однієї з багатоповерхівок міста Василькова та повідомили про те, що в одній з сусідських квартир знаходиться велика кількість тварин. Собаки та коти утримуються в антисанітарних умовах та завдають значних незручностей жителям будинку.

Сьогодні, 3 вересня, поліція Київщини провела там санкціонований обшук.

"Було встановлено, що 46-річна жителька Василькова протягом тривалого часу утримувала у своїй квартирі десятки собак та котів без належних умов", - розповіли в поліції.

Не виключається також, що деяких тварин вона брала на утримання за грошову винагороду.

"Станом на 14:00 вже обстежено одну із кімнат та вилучено 41 собаку та 28 котів. Обшуки тривають. Наразі частину тварин направлено до ветлікарні для встановлення їх стану здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Власницю квартири доставили до поліції.

Наразі поліція відкрила Кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини.

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Автор: Таня Поляковська