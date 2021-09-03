У Василькові поліція провела обшуки в підпільному притулку для тварин, де в антисанітарних умовах утримувалися 69 котів та собак.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції в Київській області.
Зазначається, що до поліції звернулися мешканці однієї з багатоповерхівок міста Василькова та повідомили про те, що в одній з сусідських квартир знаходиться велика кількість тварин. Собаки та коти утримуються в антисанітарних умовах та завдають значних незручностей жителям будинку.
Сьогодні, 3 вересня, поліція Київщини провела там санкціонований обшук.
"Було встановлено, що 46-річна жителька Василькова протягом тривалого часу утримувала у своїй квартирі десятки собак та котів без належних умов", - розповіли в поліції.
Не виключається також, що деяких тварин вона брала на утримання за грошову винагороду.
"Станом на 14:00 вже обстежено одну із кімнат та вилучено 41 собаку та 28 котів. Обшуки тривають. Наразі частину тварин направлено до ветлікарні для встановлення їх стану здоров'я", - йдеться у повідомленні.
Власницю квартири доставили до поліції.
Наразі поліція відкрила Кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини.