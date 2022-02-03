В результаті аварії помер водій легкового авто, поділилися в поліції.

У ДТП під Львовом легковик зіткнувся з автобусом – одна людина загинула, а шестеро потрапили в лікарню.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 7:30 у селі Рясна Руська.

Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль "Шкода Октавія", під керуванням 39-річного жителя Львова, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом – маршрутним таксі сполученням "Львів-Зелів", яким керував мешканець Львівського району віком 47 років.

"Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події. Також у лікарню доставлені водій та п’ятеро пасажирів автобуса – правоохоронці встановлюють їх особисті дані, діагнози уточнюють медики", – повідомляє поліція.Читайте такожЙшов колією назустріч: на Львівщині під колесами пасажирського поїзда загинув чоловік

В повідомленні сказано, що на місці події працюють слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, які встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, наприкінці січня у Львівській області перекинувся рейсовий автобус сполучення "Харків-Слупськ (Польща)". В результаті ДТП на Львівщині постраждали 14 осіб.

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