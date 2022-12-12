На своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів.

СБУ затримала на Миколаївщині колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців. Більшу частину одержаних прибутків він передавав загарбникам.

Повідомляється, що Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Під час окупації Снігурівки він допомагав агресору "заробляти".

Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них – автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів.

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Більшу частину одержаних прибутків передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом. Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався "залягти на дно". Але співробітники СБУ завадили йому уникнути відповідальності і затримали.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зрадники та посібники окупантів

Нещодавно в Одесі затримали російського агента. Він "полював" за ракетними комплексами "Нептун". Окрім цього, СБУ викрила диякона УПЦ МП, який просував "русский мир". Цей зрадник чекав на окупацію Запоріжжя.

Також стало відомо, що українські прикордонники затримали молоду колаборантку, яка їхала до Києва. Під час перевірки у телефоні дівчини виявили матеріали проросійського спрямування.

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