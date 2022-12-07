Розвідувальну інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту.

В Одесі під час контрдиверсійних заходів затримали російського агента спецслужб, який "полював" за українськими береговими ракетними комплексами "Нептун".

"Зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України на території міста. Серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів "Нептун", - сказано в повідомленні Служби безпеки України.

Також зазначається, що агента спецслужб РФ цікавила інформація щодо розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України.

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СБУ повідомляє, що розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту.

"Після "прильотів" по міській інфраструктурі російський агент "доповідав" своїм кураторам про результати ворожого обстрілу. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі ворогу закритих відомостей", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення вийшов на спецслужби РФ і запропонував їм свою допомогу у війні проти України, він контактував з агресором через анонімні месенджери та соцмережі. Зловмисник передавав їм інформацію про українські об’єкти з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.

За даними СБУ, під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зрадники в Одесі: деталі

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До 15 років позбавлення волі засуджено одесита, який був агентом Федеральної служби безпеки Росії та вивісив в Одесі російський прапор.

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