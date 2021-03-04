Сьогодні в Одеській області фура врізалася в припарковану вантажівку, одна людина загинула.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася на трасі Київ-Одеса, неподалік від села Петроверівка Березовського району, приблизно о 05:00.
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Попередньо встановлено, що 35-річний водій фури MAN не впорався з керуванням і врізався в припарковану на узбіччі вантажівку DAF.
«28-річний чоловік, який у цей час допомагав власнику DAF ремонтувати автомобіль, отримав тяжкі травми, від яких помер в автомобілі швидкої допомоги», - повідомили в главку.
Водія, який скоїв аварію, госпіталізовано.
Наразі поліцейські працюють на місці ДТП і встановлюють всі обставини події. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
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