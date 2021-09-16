Як повідомили в соцмережах, потерпілий нібито їхав у Миколаїв купувати житло.

В Одеській області невідомі вкрали 300 тис. доларів з автомобіля на автозаправній станції.

Про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Злочин скоєно на АЗС "Сокар", біля населеного пункту Сичавка. Потерпілий не може описати підозрюваних, оскільки під час крадіжки перебував у приміщенні автозаправної станції.

За даними джерел, в автомобілі Mitsubishi Lancer розбили віконне скло і забрали з салону сумку з 300 тис. дол. Потерпілий їхав у Миколаїв нібито купувати житло. За деякими даними, зловмисники втекли на автомобілі, попрямувавши після крадіжки в бік Одеси.

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Раніше повідомлялось, що у центрі Одеси двоє чоловіків на очах у перехожих здійснили спробу пограбування жінки. Підозрювані затримані. Один з них пропонував хабар поліцейському.

Зловмисники на очах у перехожих витягли з рюкзака одеситки мобільний телефон й почали тікати.

Затриманим оголосили підозри за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 186 (Замах на грабіж за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу України, щодо іноземця також розпочали провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) КК.

Зловмисники перебували під вартою, їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Автор: Лариса Козова