Хлопчик приїхав на відпочинок з Києва.

В Одеській області врятували підлітка, якого з надувним матрацом віднесло на кілометр від берега лиману.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, інцидент стався в місті Білгород-Дністровський, акваторія Дністровського лиману.

"О 16:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що дитину на надувному матраці вітром відносить від берега", - сказано в повідомленні.

Як уточнили в прес-службі, повідомлення надійшло від місцевих жителів, які, перебуваючи у своїй квартирі (на п'ятому поверсі будинку), побачили з вікна матрац і дитину далеко від берега.

Читайте такожРятувальники показали фото туриста, в якого влучила блискавка у КарпатахНа місце оперативно прибули рятувальники, на гумовому човні вони вийшли в лиман і на відстані 1 км від берега виявили хлопчика, 2006 року народження. У прес-службі додали, що матрац був на деякій відстані від хлопчика, який не потонув, завдяки надувній подушці, за яку він тримався.

На допомогу потерпілому одночасно з рятувальниками попрямували місцеві жителі на моторному човні.

Встановлено, що підліток приїхав в Одеську область з Києва на відпочинок, до бабусі. На берег лиману прийшов з двома товаришами. Коли діти купалися, вітер почав зносити матрац до середини Лиману, і потерпілий хотів витягнути його на берег.

Як зазначається, допомога медиків підлітку не знадобилася.

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Автор: Лариса Козова