Чоловік, який звинуватив правоохоронців, ховає від колишньої дружини 3-річну дочку.

В Одеській області розпочато перевірку за фактом можливого побиття поліцейськими чоловіка.

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Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, увечері 2 січня у соцмережах з'явилося повідомлення про те, що правоохоронці доставили чоловіка до Балтського відділу поліції, де незаконно утримували й били.

«За даним фактом керівництво Нацполіції ініціювало службове розслідування, матеріали якого будуть передані до територіального управління Державного бюро розслідувань», - йдеться у повідомленні.

На даний час встановлено, що у цього чоловіка неодноразово виникали конфлікти з колишньою дружиною через те, з ким проживатиме їхня 3-річна дочка, яка останнім часом проживала з батьком.

Це питання врегульоване в судовому порядку - 30 грудня 2020 року місцевий суд виніс рішення на користь матері. Однак після оголошення судового рішення дівчинку матері не повернули. Місцезнаходження дитини було невідомо, тому жінка звернулася до поліції із заявою про її розшук.

«Цього ж дня близько 21:05 чоловіка запросили у відділ поліції для надання пояснень. Також правоохоронці отримали інформацію про те, що його мати (бабуся дитини) могла відвезти дівчинку у Вінницьку область», - розповіли у відділі.

Близько 23:00 правоохоронці разом з батьком дитини вирушили до сусідньої області, в село Дорожнє, де живе подруга бабусі, яка підтвердила, що та разом з дитиною поїхала в невідомому напрямку.

Після цього поліцейські разом з чоловіком рано вранці 31 грудня повернулися до Балтського відділу поліції, звідки після допиту чоловіка відпустили.

«У цей час біля будівлі Балтського ВП зібралися громадяни, агресивно налаштовані до батька зниклої дівчинки. Щоб уникнути конфлікту, поліцейські викликали чоловіку таксі і організували безпечний коридор до авто, щоб він міг поїхати додому. Ця інформація підтверджується записами камер відеоспостереження», - зазначається у повідомленні.

При цьому, ввечері наступного дня, 1 січня, близько 23:30, чоловік звернувся до Деснянського управління поліції Києва із заявою про нібито неправомірні дії одеських поліцейських.

За даним фактом розпочато службове розслідування. На даний час правоохоронці в рамках кримінального провадження продовжують пошуки трирічної дитини.

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Автор: Лариса Козова