Спочатку зловмисниця та свідки події запевняли поліцейських, що чоловік вчинив самогубство, але потім матір таки зізналася у скоєному.

У вівторок, 18 травня, у Гайсинському районі Вінницької області поліцейські на місці злочину затримали жінку, яка під час побутового конфлікту кухонним ножем вбила свого 30-річного сина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Близько 15:30 до поліції надійшло повідомлення, що в одному з будинків у селі Джуринці, перебуваючи в гостях у сусідів, 30-річний місцевий житель нібито вчинив самогубство. Коли правоохоронці прибули на місце, їм розповіли, що під час обіду чоловік кухонним ножем вдарив себе у груди. Але характер поранення свідчив, що хлопця вбили.

Врешті 53-річна матір загиблого зізналась, що між нею та сином стався побутовий конфлікт, під час якого вона вдарила його ножем у груди. Від отриманих ушкоджень чоловік помер ще до приїзду медиків.

Затримана знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), за що передбачено до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Денис Прядко