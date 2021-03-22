Чоловік отримав травми у вигляді травматичної ампутації правого передпліччя, чисельні рвані рани правої ноги та інші.

У Житомирі водій автомобіля Honda Accord, намагаючись втекти від поліції, підірвав гранату та отримав травми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Юрій Олійник.

За його словами, 21 березня о 23:15 поліцейські зупинити транспортний засіб, який порушував правила дорожнього руху. Патрульні хотіли перевірити документи водія.

«Натомість, водій виклав на панель автомобіля ніж. На будь-які питання відповіді не надавав, а розмовляв сам із собою. Поліцейські викликали спецпризначенців», - розповів Олійник.

При спробі поліцейських відчинити двері автомобіля водій розпочав рух. Намагаючись утекти від правоохоронців, він виїхав за межі обласного центру.

На території Житомирського та кількох сусідніх районів було введено спеціальну поліцейську операцію.

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«Побачивши, що рух на дорозі заблоковано службовими автомобілями правоохоронців, порушник розвернувся та продовжив тікати у зворотньому напрямку. Діставшись обласного центру, водій автомобіля не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим на узбіччі Ford Transit. Потім керманич вийшов з салону з предметом, схожим на гранату, у руках. Під час спроби поліцейських заспокоїти чоловіка та вмовити припинити протиправні дії боєприпас вибухнув», - зазначив він.

Чоловік отримав травми у вигляді травматичної ампутації правого передпліччя, чисельні рвані рани правої ноги та правої поперекової ділянки. Його госпіталізували. На момент затримання правопорушник був одягнений у бронежилет та каску.

Керівник поліції області також повідомив, що в автомобілі жителя Житомира виявили наркотичні засоби.

За його інформацією, вказаний чоловік у березні 2020 року був позбавлений права керувати транспортним засобом через відсутність документів та перебування у стані сп'яніння.

«У серпні 2020 року був зупинений повторно через те саме правопорушення», - розповів він.

За інформацією правоохоронців, раніше чоловік займався підприємницькою діяльністю – керував однією із заправок в Житомирі.

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Автор: Марина Чорноштан