П’ятьох тяжкопоранених ще оперують.

П’ятьох тяжкопоранених внаслідок вибуху гранат у приміщенні Керецьківської сільради на Закарпатті ще оперують, травми решти постраждалих не загрожують їхньому життю. Про це заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита після відвідин травмованих у Свалявській районній лікарні.

"Усі, хто потребував хірургічного втручання, вже прооперовані. Пʼятьох осіб ще оперують, їх доставили у тяжкому стані. Щодо них поки що інформації немає", - поінформував він.

Також Микита додав, що більшість поранень у постраждалих – середнього ступеня тяжкості, які не загрожують їхньому життю.

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За його словами, усі отримали необхідну медичну допомогу і перебувають під постійним наглядом лікарів.

Окрім того, голова ОВА розповів, що постраждалі були доставлені до лікарні сусіднього району менш ніж за 50 хвилин з моменту повідомлення про вибух, завдяки цьому врятовані їхні життя.

За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, підривник живий і перебуває у Свалявській лікарні. Його стан тяжкий, але прогнози лікарів оптимістичні. Палату чоловіка охороняє поліція від самосуду родичів тих, хто був у приміщенні в момент вибуху.

"Загалом до Свалявської лікарні після вибуху доставили 20 людей. Із них 15 –в нормі, а 5 – у тяжкому стані. Ще один постраждалий – в лікарні Мукачева. Дехто звернувся в лікарню сам із незначними пораненнями", - зазначив журналіст.

Підрив гранат депутатом у сільраді на Закарпатті: що відомо

Сьогодні на Закарпатті внаслідок підриву кількох гранат депутатом в будівлі Керецьківської сільської ради поранено 26 людей. Інцидент стався під час сесії сільради, де розглядалися питання ухвалення бюджету на 2024 рік.

За даними ЗМІ, підрив скоїв депутат Сергій Батрин, який, ймовірно, був невдоволеним деякими питаннями проекту бюджету, зокрема, виділенням сільському голові надбавки у 50% та щомісячної премії у 100% від окладу.

Правоохоронці розпочали розслідування інциденту за двома статтями Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та терористичний акт.

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