Зловмисник агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.

До 10 років позбавлення волі засуджено прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави.

Як повідомив прсе-центр СБУ, зловмисник агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах "медіахолдингу Медведчука" та позиціонував себе як "експерт".

"Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення РФ був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів. За матеріалами СБУ, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів)", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі наголосили, що строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Олександра Лазарєва, який допомагає агресору у війні проти України. Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Віктора Медведчука, Євгена Мураєва та Анатолія Шарія. Сам Лазарєв безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі України. Для цього він був частим "гостем" в ефірах підсанкційних каналів "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" і "Russia today".

Довідка. 11 травня 2021 року тодішній генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в тимчасово окупованому Криму.

21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на 215 захисників України, які перебували у російському полоні. Козак перебуває у розшуку.

13 січня 2023 року Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна.

Цих осіб позбавили депутатських мандатів у зв’язку з припиненням їхнього громадянства України відповідним указом президента Володимира Зеленського.

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