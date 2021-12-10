Пошуки жінки, яка може бути вагітною, продовжаться завтра.

У селі Парипси Попільнянської територіальної громади Житомирської області у водоймі було виявлено тіло чоловіка, який кілька днів тому разом з дружиною пішов на риболовлю.

Про це кореспонденту УНІАН розповіли у прес-службі Головного управління ДСНС України в Житомирській області.

"Сьогодні рятувальники спільно з водолазами виявили тіло чоловіка у с. Парипси Житомирського району, який, за попередньою інформацією, потонув під час вилову риби у місцевій водоймі. Пошуки його дружини продовжаться завтра", - розповіли у прес-службі

Відомо, що інформація про зникнення подружжя надійшла до поліції 6 грудня.

"Про подію до поліції надвечір 6 грудня повідомили родичі зниклого подружжя. Про родину відомо, що вона перебуває на обліку соціальних служб і на вихованні дорослих є двоє малолітніх дітей віком 7 та 4 років. Саме старший хлопчик розповів, що мама з татом нібито пішли рибалити ще кілька днів тому (ймовірно, 4 грудня) і додому не повернулися. У результаті пошуків на водоймі було виявлено пустий притоплений човен, яким міг користуватись зниклий", - повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Житомирській області.

До пошуків подружжя залучили снігоболотохід зі Львівщини та водолазів.

Читайте такожУ Житомирі з водойми виловили трупи студентів (фото)У коментарі кореспонденту УНІАН керівник прес-служби ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко зазначила, що наразі немає підтвердженої інформації про те, чи жінка дійсно була вагітною.

"За словами родичів та сусідів, жінка нібито була вагітною, проте нам наразі не відомо, чи перебувала вона на обліку в жіночій консультації", - сказала Ващенко.

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Автор: Марина Чорноштан