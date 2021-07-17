Сім'я приїхала на відпочинок з Черкаської області.

Сьогодні, 17 липня, на курорті в Одеській області на берег викинуло мертвого чоловіка, який разом з 13-річним сином купався в морі.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в курортному селищі Затока.

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Попередньо встановлено, що відпочивальник з Черкаської області разом зі своїм 13-річним сином пішли купатися в морі.

Згодом тіло 49-річного чоловіка без зовнішніх ознак насильницької смерті дістали з води. Де знаходиться дитина не відомо.

"Причину смерті чоловіка з'ясує судово-медична експертиза", - сказано в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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Автор: Лариса Козова