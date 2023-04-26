Киянин підтримував масові вбивства українців.

Служба безпеки України нейтралізувала розгалужену міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів з шести осіб.

Як повідомляються на сайті СБУ, ці люди поширювали дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні у месенджерах та заборонених соціальних мережах. Більшу частини з цього вони брали з російських інтернет-ресурсів.

Так, 37-річний киянин закликав у "Вконтакте" до масових убивств українців та застосування міжконтинентальних балістичних ракет "Сатана" проти західних партнерів України. Також він намагався дискредитувати українських військових, у тому числі захисників "Азовсталі".

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Чоловікові повідомили про підозру одразу за шістьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 442 (геноцид); ч. 1 ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту); чч. 2, 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Жителька Одеської області адмініструвала декілька прокремлівських Telegram-каналів, де постила публікації із закликами до обстрілів українських міст, а також поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.

У Миколаївській області дружина настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) у листуваннях з місцевими мешканцями схвалювала воєнні злочини окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали росмедіа.

Мешканка Харкова в "Одноклассниках" закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.

А у Черкаській області двоє людей популяризували учасників окупаційних угруповань та "героїзували" їхні злочини. Відкрито кримінальні провадження за двома статтями: 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників); ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Агенти РФ в Україні: останні новини

Нещодавно в Одеській області викрили та затримали чоловіка, який наводив російські ракети на місцеві електропідстанції.

У Житомирській області прикордонники зупинили чоловіка, який намагався дістатися Білорусі. У нього знайшли записи про військові та фортифікаційні об’єкти.

Також у СБУ повідомляли про затримання членів агентурної мережі ФСБ РФ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів.

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