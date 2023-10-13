Чоловіків відсторонили від посад.

Співробітникам Тернопільський Об'єднаний ТЦК і СП, яких підозрюють у тортурах, обрали запобіжний захід. Вони будуть знаходиться під нічним домашнім арештом.

"Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи - нічний домашній арешт двом працівникам Тернопільського Об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці вказали, що підозрюваних також відсторонили від посад.

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Тортури у Тернопільському ТЦК - що відомо

У соцмережах з'явилося відео, на якому чоловіки у військовій формі б'ють двох людей. При цьому повідомлялося, що інцидент стався в Тернопільському ТЦК СП

Керівництво Тернопільського ТЦК та СП призначило службову перевірку за цим фактом. Тоді мер Тернополя Сергій Надал звернувся до керівництва центру комплектування щодо неприпустимості застосування сили до мобілізованих.

12 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань повідомили підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки.

При цьому в офісі генерального прокурора уточнили, що підозрюваним інкримінували тортури і незаконне позбавлення волі людини

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