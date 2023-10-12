В Бюро зазначають, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату- нібито намагалися забрати зброю.

Повідомлено про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки, які побили двох чоловіків.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань. Йдеться про ситуацію, відео щодо якої потрапило в Інтернет. На ньому двоє чоловіків, які лежать на ліжках б’ють працівники військомату.

В ДБР зазначають, що зібрано достатньо доказів протиправних дій співробітників ТЦК. Зокрема, встановлено, що близько 22:00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. "Побачивши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК", - повідомляють в ДБР.

Відео дня

В повідомленні сказано, що згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. "Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках", - зазначають в ДБР.

В повідомленні сказано, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату. "Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції", - зазначають в ДБР.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, повідомлено про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони роти охорони об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки : їм інкриміновано катування, а солдату ще й незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України).

Сказано, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Побиття у ТЦК та СП Тернополя

Як повідомляв УНІАН, в соціальних мережах поширюється відео, де чоловіки у військовій формі б’ють двох осіб, які лежать на ліжках. При цьому зазначалося, що побиття відбувається у Тернопільському ТЦК СП, а чоловіки є мобілізованими.

Керівництвом Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було призначено службову перевірку з приводу відео, яке поширюється в соціальних мережах, щодо побиття мобілізованих.

При цьому зазначалося, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій.

Тоді мер Тернополя Сергій Надал звернувся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування щодо недопустимості застосування сили до мобілізованих.

Він закликав тернополян терміново повідомляти у військову прокуратуру та поліцію про випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів.

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