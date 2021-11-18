Можливий зловмисник сказав, що пішов на злочин після того, як колега образив його матір, з'ясували журналісти.

У Луганській області 24-річного співробітника поліції Олександра Фахруддінова 16 листопада вбив колега Станіслав Шевцов, підозрюваного затримали приблизно в 60 км від місця злочину – в місті Старобільськ.

Поліцейського вбили у будівлі колишньої школи, яку віддали Патрульній поліції, в будівлі ще йшов ремонт, пише Obozrevatel, посилаючись на джерела.

За його даними, затриманий зізнався, що у скоєнні злочину і навіть показав, де знаходиться захована ним табельна зброя жертви. Джерело також поділилося, що зловмисник назвав причину вбивства.

"...він (Шевцов – Ред.) прийшов до товариша по службі, коли той був на роботі. Стався словесний конфлікт, в розпал якого... Фахруддінов нібито образив матір Шевцова. Почалася бійка. В один момент Шевцов вихопить пістолет в Олександра і застрелив його. Після цього почав тікати", – поділився співрозмовник видання.

Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що в Рубіжному на території адмінбудівлі знайшли тіло патрульного з ознаками насильницької смерті. На місці злочину були сліди боротьби. У копа не було при собі табельної зброї.

В цей же день правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні вбивства.

Автор: Екатерина Присяжнюк