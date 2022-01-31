Іноземець-нелегал зґвалтував дівчину у Софіївській Борщагівці, тепер йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

У Софіївській Борщагівці (знаходиться під Києвом) 26-річний нелегал з Камеруну у квартирі зґвалтував 21-річну студентку, підозрюваного вже затримали.

Зловмисник три години знущався з дівчини, а подруга-студентка, яка також була у квартирі, їй не допомогла, розповів начальник Головного управління Нацполіції в Київській області, полковник Андрій Нєбитов.

За його словами, дівчата потрапили у квартиру до іноземця після того, як відвідали нічний клуб.

"…вони прийняли рішення їхати до нього, де на Софіївській Борщагівці у квартирі вони продовжили вживати алкогольні напої. У громадянина Камерину виник злочинний умисел, і він зґвалтував дівчину, при цьому він наносив їй тілесні ушкодження…", – сказав Нєбитов.

За його словами, подруга постраждалої поводилась пасивно і не допомогла, мотивуючи це тим, що боялась іноземця.Читайте такожЖорстоке вбивство сімейної пари на Київщині: можливий "кат" затриманий (фото, відео)

Полковник поліції додав, що камерунцю за зґвалтування загрожує до п’яти років в’язниці.

Раніше стало відомо, що у серпні 2018 року мешканця одного із сіл Білоцерківського району Київської області звинуватили у зґвалтуванні восьмирічної дівчинки. Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що чоловіка визнали винним у скоєнні злочину. Суд вирішив, що зловмисник має провести за ґратами 15 років.

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