У Приморському районі Одеси пограбували банк.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, пограбування скоєно сьогодні вночі.
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За попередніми даними, в приміщення банку невідомі проникли, пошкодивши двері. Зараз поліцейські встановлюють особи підозрюваних, а також суму завданих збитків. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Як повідомляється в низці Tеlegram-каналів, пограбовано банк «Восток», розташований на проспекті Тараса Шевченка. З фінансової установи вкрали 900 тис. грн, 30 тис. дол., 8 тис. євро і 5 тис. російських рублів. Також повідомляється, що зловмисники зламали скриньки депозитарію.
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