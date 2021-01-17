Як повідомляється в низці Tеlegram-каналів, пограбовано банк «Восток», зловмисники вкрали близько 1 млн грн і зламали скриньки депозитарію.

У Приморському районі Одеси пограбували банк.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, пограбування скоєно сьогодні вночі.

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За попередніми даними, в приміщення банку невідомі проникли, пошкодивши двері. Зараз поліцейські встановлюють особи підозрюваних, а також суму завданих збитків. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Як повідомляється в низці Tеlegram-каналів, пограбовано банк «Восток», розташований на проспекті Тараса Шевченка. З фінансової установи вкрали 900 тис. грн, 30 тис. дол., 8 тис. євро і 5 тис. російських рублів. Також повідомляється, що зловмисники зламали скриньки депозитарію.

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Автор: Лариса Козова