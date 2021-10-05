Це лікарі з Запоріжжя, Черкас і Дніпропетровська.

Кіберполіція виявила трьох лікарів, які видавали сертифікати про вакцинацію, не роблячи пацієнтам вакцинування.

Про це кореспонденту УНІАН у коментарі розповів начальник департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.

Він повідомив, що наразі тривають слідчі дії, збирається доказова база, і тому підозри жодному з них ще не висунуто.

Гринчак розповів, як саме кіберполіція виявила цих зловмисників: "До нас надійшов сигнал про те, що лікарі видають сертифікати, не проводячи вакцинацію, та отримують за це гроші. Після цього було задіяно процедуру контролю за вчиненням злочину, і їхні злочинні дії були задокументовані". Він пояснив, що поліцейські під виглядом пацієнтів, які не хочуть вакцинуватися, але хочуть отримати сертифікат, прийшли до таких лікарів, і таким чином були зафіксовані протиправні дії останніх.

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Їм інкримінують ст. 362 та ст. 358 ККУ – несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, або зберігається на носіях такої інформації, скоєні особою, що має право доступу до неї; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання їх.

Також Гринчак розповів, що найбільше зловживань в сфері видачі фальшивих ковід-сертифікатів та сертифікатів про проведення ПЛР-тестів все ж відбувається без участі лікарів. Він пояснив, що це коли шахраї друкують підроблені міжнародні сертифікати про вакцинацію або сертифікати про ПЛР-тести. Відповідно, інформація про вакцинацію тих, хто придбав ці фальшивки, відсутня в системі реєстрації вакцинованих осіб. Часто шахраї взагалі обманюють своїх клієнтів, коли останні перераховують їм гроші, а клієнти не отримують навіть фальшивих сертифікатів або результатів ПЛР-тестів.

"Зараз в інтернеті, зокрема у Фейсбуці, з’явилось багато інформації, що легко отримати підроблений сертифікат або ПЛР-тест. 94% ресурсів, які пропонують підроблені сертифікати та ПЛР-тести, є фейковими, які створені шахраями. Вже зареєстровано 486 кримінальних проваджень, пред’явлено 85 підозр шахраям, заблоковано 53 ресурси, де пропонувались шахрайські послуги, встановлено 1750 громадян, які скористалися послугами шахраїв", - зазначив начальник департаменту кіберполіції. Він додав, що громадян, які купили підроблені сертифікати та ПЛР-тести, також буде притягнуто до відповідальності за використання підроблених документів.

За словами Гринчака, підроблені сертифікати злочинці продають за ціною від 2000 до 15000 грн, а підроблений ПЛР-тест – від 200 до 700 грн. Переважно підроблені документи купують, щоб влаштуватися на роботу, відвідувати заклади, потрапити за кордон. За використання таких документів їхні покупці ризикують отримати покарання від 850 грн штрафу до 8 років тюрми залежно від кваліфікації правопорушення.

Раніше, як писав УНІАН, Міністерство охорони здоров’я ініціює посилення відповідальності за купівлю-продаж фальшивих довідок про вакцинацію.

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Автор: Дмитро Хилюк