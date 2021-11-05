Зловмисники підшукували своїх жертв у нічних клубах, барах, біля вокзалів та пропонували разом випити. Потім підливали у напої медпрепарат, внаслідок чого людина втрачала свідомість.

У Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях цієї ночі правоохоронці затримали вісьмох зловмисників, які підливали людям у напої медпрепарат, грабували і оформлювали на них кредити.

Як повідомив сьогодні під час брифінгу начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол, починаючи з квітня, було задокументовано десятки таких епізодів.

"До групи входили комунікабельні молоді люди віком 20-30 років, організував їх 45-річний чоловік. В нічних клубах, барах, іноді біля вокзалів, вони знайомилися зі своїми жертвами, пропонували разом випити, зав’язували душевні бесіди, в ході яких підливали в напій співрозмовнику медичний препарат. Після цього людина або втрачала свідомість, або не могла адекватно сприймати те, що відбувається", – розповів Богомол.

Читайте такожНападали на вокзалах: у Києві викрито банду "клофелінщиків"Далі, за його словами, жертву грабували. Окрім цього, за допомогою пальців людини, яка була без свідомості, зловмисники розблоковували її телефон, оформлювали великі кредити, а кошти одразу переказували на підставні картки.

"Серед жертв – як чоловіки, так і жінки. Є навіть працівник правоохоронних органів, на якого після отруєння оформили кредит на 200 тисяч гривень. Був ще один випадок, коли потерпілий, відмовився писати заяву, зазначивши, що розуміє зловмисників, бо "напевне їм дуже потрібні були гроші". Але коли довідався, що на нього оформили кредит на 300 тисяч гривень, то заяву таки написав. А невдовзі його було затримали за грабунок – він відбирав у жінок мобільні телефони", – зазначив Богомол.

За його даними, один з потерпілих ледь не помер, оскільки не вживав алкоголь, і йому препарат підливали у чай.

"На нього ніяк не діяло, тому йому налили дуже велику дозу. Потім свою пограбовану жертву зловмисники вивезли за місто і кинули в лісопосадці без свідомості. Якби його не знайшли оперативники, чоловік міг би померти", - додав поліцейський.

Він підкреслив, що медпрепарат, який використовували зловмисники, викликає тахікардію, людина приходить до свідомості десь через 12 годин і не може згадати, що з нею відбувалося.

Богомол уточнив, що до затримання 8 осіб у трьох областях було залучено близько 100 правоохоронців. Під час обшуків у них вилучили кошти, вкрадені паспорти, телефони, медичний препарат, який підливали у напої.

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Автор: Григорій Бондар