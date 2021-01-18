У Києві затримано та повідомлено про підозру старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту карного розшуку Нацполіції України, який вимагав 10 тис. доларів за закриття кримінальної справи.
Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.
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За даними слідства, також поліцейський вимагав у громадянина неправомірну вигоду за неповідомлення слідчим про підозру в заподіянні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 122 ККУ).
Крім того, за ці кошти правоохоронець пообіцяв повернути громадянину автомобіль, який був евакуйований без законних на те підстав.
У ході контролю за вчиненням злочину поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Йому інкриміновано ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, а також підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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