Збитки на сотні мільйонів: поліція проводить масові обшуки у медзакладах по всій Україні

Підставою для обшуків стали факти привласнення бюджетних коштів, виділених на лікування українців в межах програм медичних гарантій.

Поліція проводить 70 обшуків у медичних закладах по всій Україні через завдані збитки на сотні мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції в Telegram.

"Поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, йдеться про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я.

"За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень", - заявляють у поліції.

У зв'язку з цим правоохоронні органи за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України проводять комплекс заходів для фіксації протиправної діяльності та встановлення всіх причетних осіб.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється за фактами привласнення та розтрати майна (ст. 191), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службового підроблення (ст. 366), втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362), службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Дніпропетровщині викрито дві корупційні схеми, учасники яких завдали державі понад 14 млн грн збитків під час будівництва оборонних рубежів.

Також Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили схему розкрадання 50 мільйонів гривень, призначених на аварійно-відновлювальні роботи Трипільської теплоелектростанції (ТЕС) після російських обстрілів.

