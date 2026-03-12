СБУ проводить обшуки в мерії Львова: названо ймовірну причину

Слідчі дії можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

Співробітники Служби безпеки України проводять слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради. Про це повідомили в мерії.

"Сьогодні, 12 березня, управління СБУ проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних", - йдеться у повідомленні.

В мерії запевнили, що місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування.

Відео дня

Водночас у наданому УНІАН пресслужбою УСБУ у Львівській області коментарі зазначається, що Служба безпеки спільно з Львівською обласною прокуратурою проводить санкціоновані обшуки в окремих приміщеннях Львівської міськради та підпорядкованого їй комунального підприємства.

"Наразі перевіряється інформація про можливу протиправну діяльність деяких посадовців", - сказано у повідомленні.

Зауважується, що всі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства та в межах кримінального провадження за статтею 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань). Деталі обіцяють надати згодом.

Обшуки у мера Дніпра

У січні міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що правоохоронці прийшли з обшуками в мерію. За його словами, причина слідчих дій – нібито порушення із захороненням відходів на міському сміттєзвалищі.

У Нацполіції заявили, що обшуки проводяться на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей у зв’язку з розкраданням бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Вас також можуть зацікавити новини: