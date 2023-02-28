Раніше правоохоронці заблокували 18 каналів і груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні через новий молодіжний рух з Російської Федерації.

Правоохоронці встановили особу адміністратора Telegram-каналу "Редан". Ним виявився 16-річний підліток з Дніпра.

"Кіберполіція встановила адміністратора Telegram-каналу нового молодіжного руху. Ним виявився 16-річний житель Дніпра", – повідомляє Національна поліція в Facebook.

Telegram-канал, який вів підліток, заблокований.

Відео дня

"За словами хлопця, канал був створений для отримання заробітку від реклами, тому для популяризації ресурсу він використовував назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США", - заявили в поліції.

З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці.

ПВК "Редан" в Україні

Рух ПВК "Редан" прийшов в Україну з Росії. Його членами є в основному підлітки. У РФ представники ПВК "Редан" вже не перший місяць влаштовують бійки в торгових центрах.

Днями масові бійки стали відбуватися і в Україні. Зокрема, 27 лютого правоохоронці заявили про зібрання агресивно налаштованої молоді з ПВК "Редан" в українських обласних центрах – Львові, Києві та Харкові. При цьому тільки в Харкові затримали майже 250 підлітків.

Дії підлітків координувалися в Telegram-каналах. Поліція вже заблокувала 18 подібних каналів і груп.

Вас також можуть зацікавити новини: