Тюремні строки отримали 5 бойовиків РФ, які воювали проти під Маріуполем та Бахмутом.

Український суд відправив до тюрми кілька російських окупантів, серед яких солдат, який повернувся на війну після обміну.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, до реальних термінів ув’язнення засуджено п’ятьох учасників угруповань РФ, які воювали проти України на східному фронті. Йдеться за чотирьох бойовиків, яких українські захисники взяли у полон під час боєзіткнень у районах Бахмута та Авдіївки. Ще одного загарбника затримали при виконанні ним ворожих розвідзавдань на Запоріжжі.

Один із п’яти зловмисників отримав 12 років тюрми, троє – 10 років, один - 9 років ув’язнення.

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За даними СБУ, серед цієї "групи" є бойовик з тимчасово окупованої Луганщини, який вже двічі був у полоні українських оборонців.

"Першого разу його обміняли, але невдовзі він знову опинився у лавах регулярних військ РФ. У складі ворожого підрозділу злочинець брав участь у стримуванні українського контрнаступу на східному фронті", - розповіли у спецслужбі.

Також серед засуджених – командир підрозділу окупаційних угруповань РФ, який ще задовго до повномасштабного вторгнення вступив до лав так званої "народної міліції ЛНР".

"Тюремні строки отримали двоє бойовиків підконтрольного росії батальйону "Восток". Один з них у складі артилерійського розрахунку утримував позиції загарбників у районі Ясинуватої на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Інший учасник "Востока" у 2014 році пройшов "вишкіл" у військовому таборі на тимчасово окупованій Донеччині. Потім його призначили на посаду механіка-водія ворожого БТР та відправили воювати проти сил АТО. Згодом він покинув своїх ватажків і таємно переїхав до Запоріжжя. Вже на початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант відновив зв’язок з бойовиками та збирав для них в регіоні розвідінформацію. Зазначається, що цього зловмисника було затримано у результаті спецоперації СБУ на території регіону в березні цього року.

Окрім цього, засуджено учасника російського угруповання "Оплот", який брав участь у боях проти ЗСУ поблизу Донецька та Маріуполя.

Вироки зрадникам і окупантам

Як повідомляв УНІАН, В Одесі заочно до 14 років тюрми засуджено жителя міста, який воює проти України. Встановлено, що чоловік влітку 2014 року вступив до терористичної організації "ЛНР". Службу він проходив на окупованій Луганщині, у місті Краснодон, у складі окремої бригади особливого призначення "Одеса". Тоді ж зрадник був кулеметником. Згодом він був зарахований до 2-го окремого підрозділу спецпризначення Головного розвідувального управління Республіканської гвардії "ДНР" у Донецьку.

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