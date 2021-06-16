Стали відомі подробиці смерті чоловіка в столичному спортклубі SportLife у ТРЦ Retroville.
Про це повідомляє телеканал "Україна 24".
40-річному відвідувачу стало погано на біговій доріжці. На допомогу йому кинувся інший чоловік і спробував реанімувати. У спортклубі медика не було, на місце викликали швидку допомогу.
"Він посинів і впав на підлогу без свідомості. Інший відвідувач повідомив працівнику спортивного клубу - консультанту. Разом вони почали проводити реанімаційні заходи. Чоловіки проводили серцево-легеневу реанімацію, а коли приїхали лікарі - застосували кардіодефібрилятор", - розповіла прес-офіцер Подільського управління поліції Ганна Страшук.
Запустити серце чоловіка медикам не вдалося попри годину зусиль. Правоохоронці розслідують його смерть як природну, а остаточні причини встановить судмедекспертиза.
У спортклубі відсутності медика не коментують.
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