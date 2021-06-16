Медикам не вдалося врятувати його життя. Власного лікаря в спортклубі не виявилося.

Стали відомі подробиці смерті чоловіка в столичному спортклубі SportLife у ТРЦ Retroville.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

40-річному відвідувачу стало погано на біговій доріжці. На допомогу йому кинувся інший чоловік і спробував реанімувати. У спортклубі медика не було, на місце викликали швидку допомогу.

"Він посинів і впав на підлогу без свідомості. Інший відвідувач повідомив працівнику спортивного клубу - консультанту. Разом вони почали проводити реанімаційні заходи. Чоловіки проводили серцево-легеневу реанімацію, а коли приїхали лікарі - застосували кардіодефібрилятор", - розповіла прес-офіцер Подільського управління поліції Ганна Страшук.

Запустити серце чоловіка медикам не вдалося попри годину зусиль. Правоохоронці розслідують його смерть як природну, а остаточні причини встановить судмедекспертиза.

У спортклубі відсутності медика не коментують.

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Автор: Юрій Годован