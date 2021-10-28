Він перебуватиме під вартою протягом 60 діб без права на заставу.

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 16-річному водію Infiniti Миколі Харківському, який підозрюється у скоєнні ДТП з одним загиблим та трьома постраждалими.

Таке рішення суд ухвалив сьогодні, 28 жовтня.

Сторона обвинувачення вимагала від суду заарештувати підозрюваного строком на 60 діб без права внесення застави, оскільки він може переховуватися від слідства або заважати проведенню досудового розслідування.

За словами прокурора Івана Семенякіна, Харківській поводив себе зухвало у лікарні, куди його доставили після ДТП. Зокрема, в туалеті він зателефонував на "102" та повідомив про нібито викрадення автомобіля з метою ввести слідство в оману та зняти із себе підозру. Також він надав неправильні свої анкетні дані, вказавши інше ім’я та адресу. Окрім того, намагався покинути приміщення медзакладу та був затриманий поліцейськими.

Читайте також"Не знають", хто був за кермом: адвокат харківського "мажора" зробила заяву (відео)Адвокат підозрюваного Інна Данилова зазначила, що це надто суворий запобіжний захід для її підзахисного. Вона запевнила, що Харківський та його батьки сприятимуть слідству, і попросила суд про його цілодобовий домашній арешт. У разі ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, вона звернулася до суду з проханням визначити для підзахисного заставу.

За словами підозрюваного, він шкодує про те, що сталося.

"Хочу попросити вибачення за те, що сталася дана ситуація. Не хотів, щоб таке сталося. Повністю шкодую та приношу свої вибачення потерпілим, людині, яка їхала на Chevrolet... Його родичам приношу вибачення. Повністю шкодую, що так вийшло", - сказав Харківський.

Суд постановив обрати запобіжний захід для Харківського у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Читайте також"Я скажу, коли 200 буде": з'явилося відео з салону Infiniti за хвилини до смертельної ДТПЯк повідомляв УНІАН, ввечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина з тяжкими травмами доставлені до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримали.

За даними поліції, він перебував на умовному терміні покарання за завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України), а у вересні цього року на нього було складено протоколи про адміністративні правопорушення (водіння автомобілем без посвідчення водія та перевищення допустимої швидкості).

27 жовтня юнаку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). У разі доведення вини йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Автор: Світлана Макринська