Дівчина зазначила, що сім'я винуватця навіть не запропонувала ніякої допомоги.

Сестра одного з постраждалих у кривавій ДТП з "мажором" у Харкові розповіла подробиці події. За її словами, перед трагедією Микола Харківський хвалився подарованим авто та водійським посвідченням.

Про це пише місцеве видання Newsroom.

16-річна Ліза, яка є дівчиною "мажора", сиділа на момент аварії на передньому сидінні. 20-річний Михайло та 19-річний Валерій сиділи ззаду.

За словами сестри Михайла, від удару він вилетів з вікна й вдарився головою об стовп з рекламним щитом. Хлопець перебуває в реанімації четвертої невідкладної допомоги з черепно-мозковою травмою, переломами суглобів та верхніх кінцівок.

Читайте такожДТП з "мажором" у Харкові: син загиблого озвучив єдине задоволення після смерті батька (відео)Михайло перед госпіталізацією встиг розповісти сестрі Марії, що перед аварією він з другом і своєю дівчиною проводили разом час. До них приїхав Микола на Infiniti зі своєю дівчиною Лізою. Хлопець хвалився новою машиною, яку разом з правами йому нібито подарували батьки. Компанія погодилася покататися на машині Миколи.

Дівчина зазначила, що її брат знімав на телефон все, що відбувалося в Infiniti, але після аварії його iPhone зник з місця аварії.

"Вчора після ДТП Микола кричав, що його мама пов'язана з прокуратурою, і вона все порішає, а тато м'ясний олігарх. На місці аварії їх не було. Приїжджав якийсь Колін друг та дружки батьків, які тикали гроші поліції прямо в лікарні", – розповіла Марія.

Також вона розповіла, що 16-річна Ліза з бідної сім'ї та її батьки не можуть оплатити лікування. Водночас сім'я Миколи навіть не запропонувала допомоги сім'ям постраждалих.

"Хоча це дівчина Коли, він зовсім не поцікавився її станом, весь час кричав поліції: "Та пішли ви всі на х*й, мене відмажуть, і я буду жити за кордоном", – підсумувала сестра потерпілого Михайла.

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26 жовтня в Харкові сталася смертельна ДТП - водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. На відео з камер спостереження можна побачити, що Infifniti на величезній швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet.

За даними поліції, в результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці. Там також підтвердили вік водія Infiniti-16 років. У його машині, крім нього, знаходилися неповнолітня - двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина. Їх госпіталізували з важкими травмами. Зараз вони в реанімації.

Як пишуть ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський. Машину йому днями купили батьки. Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, в 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

За даними ЗМІ, батько підлітка працює продавцем м'яса на Благовіщенському ринку і зловживає спиртним. При цьому його мати нібито живе в Австралії і утримує підлітка. Також повідомляється, що батьки в розлученні.

Автор: Анастасія Горбачова