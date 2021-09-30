У Краматорську Донецької області за підозрою у зґвалтуванні 11-дівчинки заарештовано чоловіка.
Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 серпня 46-річний житель Краматорська зателефонував знайомій 11-річній дівчинці та запропонував зустрітись.
Зазначається, що на зустріч остання прийшла у компанії однолітків – двох дівчаток та хлопчика. Зловмисник повів дітей у лісосмугу, де, погрожуючи дівчинці фізичною розправою, запропонував вступити з ним у статеві відносини.
Читайте такожСуд виніс вирок жінці, яка встромила ніж чоловікові між ніг"Отримавши відмову, підозрюваний схопив дитину за руку, поволік за собою та, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував неприродним способом", - йдеться у повідомленні.
Про те, що сталось, друзі потерпілої повідомили своїм батькам, які звернулись до поліції.
Досудове розслідування триває.
Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області 38-річний чоловік намагався зґвалтувати знайому 14-річну дівчину. Він проник до її будинку і погрожував.