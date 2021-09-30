46-річний чоловік зґвалтував неповнолітню у лісосмузі.

У Краматорську Донецької області за підозрою у зґвалтуванні 11-дівчинки заарештовано чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 серпня 46-річний житель Краматорська зателефонував знайомій 11-річній дівчинці та запропонував зустрітись.

Зазначається, що на зустріч остання прийшла у компанії однолітків – двох дівчаток та хлопчика. Зловмисник повів дітей у лісосмугу, де, погрожуючи дівчинці фізичною розправою, запропонував вступити з ним у статеві відносини.

Читайте такожСуд виніс вирок жінці, яка встромила ніж чоловікові між ніг"Отримавши відмову, підозрюваний схопив дитину за руку, поволік за собою та, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував неприродним способом", - йдеться у повідомленні.

Про те, що сталось, друзі потерпілої повідомили своїм батькам, які звернулись до поліції.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області 38-річний чоловік намагався зґвалтувати знайому 14-річну дівчину. Він проник до її будинку і погрожував.

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Автор: Світлана Макринська