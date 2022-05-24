Загорання виникло в підвальному приміщенні павільйону, де розташовані склади.

У Рівному внаслідок пожежі у продуктовому павільйоні на центральному ринку загинули двоє людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Головного управління ДСНС України в Рівненській області Дмитро Мельник.

За його інформацією, серед загиблих – чоловік і жінка.

"Особу чоловіка вже встановлено. Це – працівник ринку, 1961 року народження. Особу жінки ще встановлюють", - розповів він.

Мельник додав, що цих людей винесли з місця пожежі на свіже повітря, але попри реанімаційні заходи врятувати їм життя не вдалося.

Крім того, з місця події евакуйовано 15 людей.

З’ясовано, що пожежа виникла в підвальному приміщенні павільйону, де розташовані склади. Її причина, як зазначають у прес-службі управління, стане відома після повної ліквідації задимлення.

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