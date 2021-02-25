Інформації про постраждалих немає.

У Харкові на території протезного заводу на вул.Панасівській горить будівля.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Харків 1654".

Як повідомляється, вогнем охоплено понад 2000 квадратних метрів.

На місце пожежі виїхали рятувальники і штаб пожежогасіння, йдеться в повідомленні.

На цей час інформації про можливих постраждалих немає.

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Автор: Катерина Лиманська