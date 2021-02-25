У Харкові сталася велика пожежа / скріншот
У Харкові на території протезного заводу на вул.Панасівській горить будівля.
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Про це повідомляє Telegram-канал "Харків 1654".
Як повідомляється, вогнем охоплено понад 2000 квадратних метрів.
На місце пожежі виїхали рятувальники і штаб пожежогасіння, йдеться в повідомленні.
На цей час інформації про можливих постраждалих немає.
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