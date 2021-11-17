Правоохоронці вже оголосили три підозри.

Троє підозрюваних з'явилися у справі про смертельну пожежу в пансіонаті для літніх людей в Дніпрі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За попередніми даними, пожежа почалася після того, як через закорочення проводки почали тліти ліжка. Врятуватися в немічних жінок шансів не було - вони вчаділи. Двері до кімнати булі щільно зачинені, а ручка на дверях - лише ззовні, на вікнах - грати. Як виявилося, підприємиця, якій оголосили підозру, орендувала двоповерховий будинок, не реєструючи там заклад для літніх людей. Тому перевіряючих служб там ніколи не було. Вона має ще чотири подібних заклади в місті, там вже провели обшуки.

Фігуранткам справи загрожує до восьми років ув'язнення. Крім підприємиці, підозри отримали старша адміністраторка й няня-санітарка.

Пожежа в Дніпрі

Тіла п'ятьох літніх жінок віком від 75 до 89 років виявили 16 листопада на другому поверсі місцевого пансіонату в Дніпрі. Як дізналися правоохоронці у ході обстеження місця події, в одній з кімнат сталося коротке замикання та загоряння електропроводки. У поліції припустили, що пенсіонерки могли отруїтися чадним газом.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Автор: Юрій Годован