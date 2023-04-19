Солдат самовільно покинув місце дислокації військової частини в Миколаєві та поїхав до Херсона назустріч агресорам.

Правоохоронці викрили зрадника, який у Херсоні працював у "карному розшуку" окупантів. Туди росіяни призначили його на службу за "вірність".

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань України. Для "контакту" з ворогом українець кинув своїх побратимів, які на той час дислокувалися в одній з військових частин Миколаївської області.

"Солдат самовільно покинув місце дислокації військової частини в Миколаєві та поїхав до Херсона назустріч агресорам. За таку "вірність" загарбники працевлаштували його до фейкового правоохоронного органу "Головне управління МВС Херсонскої області". Зрадник отримав посаду молодшого оперуповноваженого "карного розшуку", - йдеться у повідомленні.

За даними детективів бюро, фігурант мав тісні відносини з міською окупаційною адміністрацією. Зокрема, встановлено, що він співпрацював з командою зрадника Володимира Сальдо. Крім того, екс-військовослужбовець передавав ворогу дані щодо розташування підрозділів Збройних сил України.

Слідством встановлено, що разом з окупантами він вилучав зброю у своїх колишніх товаришів по службі та активно агітував до співпраці з ворогом. А коли зрозумів, що Херсон буде звільнено Силами оборони України, встиг втекти разом з окупантами.

Під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили документи, що підтверджують його службу на окупанта. Зокрема, бланки протоколів та відібрання пояснень, складені відповідно до кримінального законодавства країни-агресора, записи щодо місцеперебування та політичних поглядів місцевих жителів.

Колишньому військовому заочно повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України) та у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Хто такий Сальдо - хронологія злочинів

Нагадаємо, що Володимир Сальдо - "ставленик" окупантів у Херсонській області. Він "очолив" місцеву адміністрацію після окупації міста у 2022 році. Також він доклав зусиль для організації так званих псевдореферендумів на територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей. У вересні 2022 року СБУ оголосила його спільникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

13 квітня стало відомо, що Міністерство юстиції України подало заяву до Вищого антикорупційного суду з приводу застосування санкцій проти Сальдо.

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