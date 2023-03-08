"Гастролерки" сказали літній жінці, що її донька потрапить в аварію.

В Одесі затримали двох шахрайок, які під приводом зняття порчі виманили у пенсіонерки 120 тис. грн.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Як зазначається, інцидент стався 6 березня у місті Южне. Зокрема, до 67-річної місцевої жительки підійшли декілька невідомих жінок і почали розповідати про порчу, яку нібито накладено на її доньку. Залякавши пенсіонерку тим, що дівчина має невдовзі загинути в автокатастрофі, зловмисниці запевнили, що можуть відвернути біду, і вмовили піти додому по воду та гроші.

"Старенька виконала прохання незнайомок, віддавши їм пляшку води та 120 тис. грн. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайок, коли жінки сіли в автомобіль і поїхали", - йдеться у повідомленні.

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Отримавши інформацію про подію, правоохоронці наступного дня розшукали зловмисниць в Одесі у орендованому житлі. У фігуранток, уродженок Харківської та Донецької областей, 1998 та 1986 років народження, вилучили частину грошей, які вони забрали у потерпілої.

Слідчі повідомили громадянкам про підозру в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілій (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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