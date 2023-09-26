П’яні чоловіки жорстоко розправились з поліцейським, який втрутився у бійку.

На Львівщині до довічного ув’язнення та 15 років тюрми засуджено двох чоловіків за жорстоке вбивство правоохоронця. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, вбивство дільничного інспектора поліції сталося у квітні 2015 року вночі на Радехівщині. Тоді двоє чоловіків розпивали алкогольні напої біля магазину, де були місцеві жителі, серед яких і правоохоронець.

Згодом між старшим із засуджених почалась бійка з одним із відвідувачів. Дільничний втрутився в конфлікт та намагався його припинити. У відповідь поліцейський отримав удари кулаками та трубою, від яких впав на землю та втратив свідомість.

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"Тоді засуджений прив’язав потерпілого за ногу ланцюгом до кінної підводи та разом зі своїм спільником тягнув його дорогами селища. На півдорозі він наказав йому повертатися додому, а сам за межами селища скинув труп потерпілого у канаву та втік з місця події", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав 61-річного та 34-річного чоловіків винними в умисному вбивстві правоохоронця. Їм призначено покарання – довічне позбавлення волі та 15 років позбавлення волі відповідно.

Вбивство та та зґвалтування школярки на Дніпропетровщині

На початку вересня у П'ятихатках на Дніпропетровщині вбили та зґвалтували 16-річну дівчину. Її тіло знайшли в хащах біля одного з будинків.

Правоохоронці затримали підозрюваного – 46-річного раніше судимого місцевого жителя. Фігурант – батько 5-х дітей. Наймолодшій дитині – 5 років, а найстарша – одноліток вбитої ним дівчини. Після скоєння злочину він намагався сховатися за кордоном у дружини.

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