Наймолодшій дитині фігуранта справи 5 років, а найстарша – одноліток вбитої ним дівчини.

В Дніпропетровській області правоохоронці знайшли підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини у П’ятихатках.

Нагадаємо, злочин стався на початку вересня та сколихнув усю область.

Як повідомили у МВС, з моменту виявлення тіла дівчини щодня 150-200 поліцейських працювали над розкриттям. Вони опитали майже всіх жителів міста, зібрали дані з усіх камер відеоспостереження, оглянули понад тисячу автомобілів, перевірили близько 600 осіб.

Відео дня

"На 18-ту добу безупинних пошуків знайшли підозрюваного – 46-річного місцевого мешканця. ДНК-експертиза підтвердила підозри поліцейських. Врешті й сам затриманий зізнався", - поділилися деталями в міністерстві.

У МВС розповіли, що фігурант – батько 5-х дітей. Наймолодшій дитині – 5 років, а найстарша – одноліток вбитої ним дівчини. "Після скоєння злочину він намагався сховатися навіть закордоном у дружини, сподіваючись, що з часом інтенсивність пошуків знизиться. Але ні. Правоохоронці не зупинилися, доки не вдягли кайданки на зловмисника", зазначається у повідомленні.

У міністерстві уточнили, що підозру чоловіку вже оголосили і далі справа за судом.

Гучне згвалтування на Дніпропетровщині

Тіло неповнолітньої з тілесними ушкодженнями виявили у кущах 5 вересня близько 03:00. За даним фактом відкрили провадження за п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством").

За інформацією "Дніпро Оперативний", вбитою виявилась 11-класниця Ліза. Вона була єдиною донькою у батьків.

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