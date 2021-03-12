Через обвал автомобіль отримав суттєві пошкодження / скріншот з відео
У Львові на вузькій вуличці обвалилися шматки фасаду будівлі.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 12 березня.
Момент падіння зафіксувала камера спостереження. Удар був такої сили, що проломило панорамний дах машини. Також пошкоджено лобове скло, капот і фари. Всередині був лише водій.
Новини України: у Львові на автомобіль впали шматки фасаду будівлі
На щастя, людина не постраждала. Як і двоє перехожих, які якраз йшли повз по тротуару в цей момент. Автомобіліст викликав поліцію і зафіксував пошкодження машини
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