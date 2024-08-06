Удар стався в районі щільної житлової забудови у центрі міста.

Внаслідок ракетного удару по центру Харкова пошкоджено будівлю поліклініки, під завалами можуть бути люди.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар стався у центральному районі міста.

"Щільна житлова забудова. Пожежа", - зазначив він.

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Згодом Терехов додав, що внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю поліклініки.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі до медиків із гострою реакцією на стрес звернулися дві людини.

"Під завалами можуть перебувати люди", - поінформував посадовець.

Пізніше він заявив що, за попередніми даними, окупанти влучили "Іскандером".

"Пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка, цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна", - зазначив Синєгубов.

Останні ворожі атаки Харкова

Цієї ночі російська армія кілька разів атакувала Харків з повітря. Місцева влада повідомляла, що ворог завдає ударів та про можливі "прильоти".

Також очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що удару було завдано по Циркунах Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа.

Про загиблих чи постраждалих внаслідок атак цієї ночі у Харкові та області не повідомлялося.

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