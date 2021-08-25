Суд у справі триває - допитують свідків.

Через рік після жахливої аварії із курсантками у Києві її ймовірний винуватець досі не отримав покарання. Мова йде про майора Володимира Холодного, який, будучи п'яним, в серпні 2020 року збив трьох молодих дівчат. Вони вчилися у Військово-медичній академії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як почуваються постраждалі в ДТП

Одна з постраждалих - Тетяна. Дівчина пережила ампутацію ноги й зараз показує журналістам новий протез. У Галини тоді діагностували переломи обох ніг, зараз рани вже зрослися, проте дівчина кульгає через біль. Третя потерпіла, на ім'я Олександра, з журналістами спілкується скайпом. Вона, як і Тетяна, втратила одну ногу, а другу їй зараз рятують німецькі медики. З неї видалили частину запаленої кістки і заново наростили нову. Вона, нажаль, виявилася занадто крихкою.

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"Кістку укріпили. І як тільки дозволили поступово навантажувати, через деякий час нова кістка зламалася. Тепер мені не можна її навантажувати і це дуже великий стрибок в минуле", - каже Олександра.

Доля винуватця ДТП

46-річний майор Володимир Холодний у листопаді минулого року вийшов під заставу в менше 200 тисяч гривень. З посади в академії його відсторонили, суд у справі триває досі. Там допитують свідків. Адвокат підозрюваного каже, що позицію той не змінив: провину визнає.

"У нього дружина, малолітні діти. Хвора на ДЦП малолітня дитина. Також жінка хвора на рак. Там багато таких сімейних обставин", - каже захисник.

Потерпілі дівчата вирішили з цих причин не вимагати стягнення компенсації. Не хочуть, щоб рідним офіцера довелося платити гроші. У тому, що він сяде у в'язницю, дівчата не сумніваються.

Автор: Юрій Годован