У Дніпровському районі Києва хлопця звинуватили у знущаннях зі своєї бабусі. Коли приїхали правоохоронці – можливий зловмисник вистрибнув з вікна, розташованого на восьмому поверсі будинку.
Хлопець, 2003 року народження, після стрибка з вікна вижив, розповіла прес-офіцер Дніпровського управління поліції столиці Діана Панасюк ТСН.uа.
За словами співрозмовниці, потерпілий був у важкому стані й перебував у реанімації.
"...Хлопець, 2003 року народження, стрибнув з вікна восьмого поверху саме у той момент, коли на виклик про домашнє насильство проти його бабусі приїхала поліція...", – повідомила прес-офіцер.
Панасюк додала, що правоохоронці з'ясовують всі обставини того, що сталося. Кримінальне провадження поки не розпочато.
Домашнім насильством вважається умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного чи економічного насилля щодо нинішніх дружин/чоловіків чи колишніх або іншої особи, з якою зловмисник перебуває (перебував) у сімейних чи близьких стосунках, в результаті якого людина страждає, втрачає працездатність, потрапляє в емоційну залежність, і через яке погіршується здоров'я та рівень життя.
За домашнє насильство загрожують громадські роботи, арешт до шести місяців, обмеження волі на термін до п'яти років чи позбавлення волі до двох років.