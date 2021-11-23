Два роки тому чоловік та дружина відпочивали на березі Десни, коли на них напали.

У Чернігові засудили організатора і членів банди, причетних до розстрілу подружжя біля Пішохідного мосту у 2019 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської обласної прокуратури, Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок організатору та учасникам подвійного вбивства.

За рішенням суду трьох мешканців Чернігова також визнано винними у низці злочинів - крадіжках, розбійному нападі та замаху на розбійний напад, бандитизмі, незаконному поводженні з вогнепальною та холодною зброєю та боєприпасами, а також у незаконному заволодінні транспортними засобами.

"Організатору банди судом призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а її учасникам - у вигляді 13 та 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - уточнили в обласній прокуратурі.

За інформацією прокуратури, в липні 2019 року 36-річний раніше судимий за вбивство мешканець Чернігова організував злочинну групу, яка надалі перетворилася на банду. До складу групи він залучив двох своїх знайомих, одного з яких уже раніше притягували до кримінальної відповідальності.

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Крім того, 17 серпня 2019 року організатор банди, щоб заволодіти автомобілем, скоїв вбивство сімейної пари - 30-річної жінки та 41-річного чоловіка, які відпочивали на березі річки Десна в Чернігові. Легковик йому був потрібен для розбійного нападу на домогосподарство в одному з сіл Чернігівського району. Підозрюваних поліція затримала за півгодини в місті на автомобілі вбитих.

Після затримання в учасників злочинної групи тоді вилучили пістолети, автоматичну зброю, набої та гранати.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині чоловік розстріляв іноземців, які напали на його сім'ю. А житель Казахстану розстріляв п'ятьох осіб, які прийшли виселяти його з дому.

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Автор: Ірина Синельник