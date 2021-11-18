Вони проникли у будинок рано-вранці.

На Київщині чоловік розстріляв розбійників, які проникли в будинок та допитували його дружину і доньку.

Про це повідомляють у поліції Київської області.

Інцидент стався 16 листопада в Крюківщині. О 4:30 до приватного будинку проникли чоловіки у балаклавах й почали вимагати у господині і її доньки цінності та заощадження.

Власник будинку прокинувся та декілька разів вистрілив із зареєстрованої травматичної зброї у бік нападників. Йому вдалося поранити одного із них в ногу.

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На місце прибула слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та кінологи. Молодший інспектор-кінолог кінологічного центру Микола Вдовенко спільно із чотирилапим напарником Некстом менш ніж за годину розшукали пораненого нападника. Ним виявився 37-річний вихідець з Туреччини.

Того ж дня на орендованій квартирі затримали другого розбійника, вихідця з Казахстану.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Зараз правоохоронці розшукують третього фігуранта та перевіряють чоловіків на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області.

Раніше повідомлялося, що поліція закрила кримінальне провадження проти ветерана АТО, який смертельно поранив нападника на його дім.

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Автор: Людмила Жерновська