Речові докази знайшли у покинутій будівлі, зазначили в поліції.

Поблизу Дніпра поліцейські виявили 14 порожніх магазинів до автомата Калашникова, залишені підозрюваним у розстрілі нацгвардійців Артемієм Рябчуком.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

"14 порожніх магазинів до автомата Калашникова та інші речові докази вилучили в покинутій будівлі в м. Підгороднє", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після затримання озброєного військовослужбовця поліцейські почали відпрацювання прилеглої території. На відстані близько 500 метрів від місця затримання було виявлено покинуту будівлю.

Читайте такожСкаржився на "дідівщину": з'явилися подробиці про солдата, який розстріляв нацгвардійцівСаме там правоохоронці виявили та вилучили пусті магазини, розгрузку та інші речі затриманого. Всі речові докази були скеровані до ДБР.

Розстріл військових у Дніпрі сьогодні – що трапилося

Нагадаємо, близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули п'ять осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще п'ять – отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Правоохоронці затримали нацгвардійця в м. Підгороднє Дніпропетровської області.

За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 ККУ) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа стосовно службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

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